Kai Wegner, Landeschef der CDU Berlin, bezeichnete die Ausgezeichnete laut der Nachrichtenagentur dpa als eine »Jahrhundertpersönlichkeit«, die uns immer wieder mahne, dass Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie keine Selbstverständlichkeiten seien.

Büste im Roten Rathaus enthüllt

Friedländer hatte ihre gesamte Familie im Holocaust verloren. Sie selbst überlebte das Konzentrationslager Theresienstadt. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging sie in die USA, kehrte dann aber mit 88 Jahren nach Deutschland zurück. Der Film »Don’t Call it Heimweh« und ihr Buch »Versuche, dein Leben zu machen« erzählen ihre Geschichte. Die Zeitzeugin machte sich den Dialog vor allem mit jungen Menschen zur Aufgabe – unter anderem durch den Besuch in Schulklassen und durch Lesungen.