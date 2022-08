Plauderte Bürgermeister mit »Reichsbürger« Heinrich XIII. Prinz Reuß?

Dass das Zusammentreffen auf dem Fest überhaupt so eskaliert ist, könnte auch mit dem Thema zu tun haben , zu dem der Reporter recherchierte. In einem Bericht der »Ostthüringer Zeitung« heißt es, der Bürgermeister habe zu einem kurz vorher stattgefundenen Empfang auch einen bekannten »Reichsbürger« eingeladen. Auf einem Mitschnitt, der am Rande des Empfangs entstand, ist zu hören, wie der Bürgermeister nach dieser Einladung gefragt wird – und er dem Journalisten rüde den Zutritt verwehrt.