Der Mann hatte am Sonntagabend offenbar bei Marktredwitz eine Autobahnabfahrt mit einer -auffahrt verwechselt, wie die Polizei mitteilte. Danach war der 87-Jährige rund eine halbe Stunde lang entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Spur der Autobahn 93 in Oberfranken unterwegs gewesen.

Erst nach 24 Kilometern beendete eine Polizeisperre die Geisterfahrt. Zuvor hatten die Beamten vergeblich versucht, dem Mann aus parallel fahrenden Autos heraus Signale zum Anhalten zu geben. Zu einem Unfall kam es nicht.

Immer wieder kommt es zu vergleichbaren Zwischenfällen mit älteren Verkehrsteilnehmern, die auf der falschen Fahrbahn unterwegs sind. Im Juni hatte 85-Jähriger auf der Autobahn 27 bei Cuxhaven ein lebensgefährliches Wendemanöver hingelegt. Laut Polizei passierte nur deshalb nichts, weil ein 50 Jahre alter Autofahrer aus Bremen mit einer Vollbremsung eine Kollision verhinderte.

Zwei Zwischenfälle im Mai binnen kurzer Zeit

Einen Monat zuvor war ein 79-Jähriger rund 30 Kilometer auf der Autobahn 7 auf der falschen Fahrbahn unterwegs gewesen. Der Mann sei bei Hildesheim mehreren Autofahrern aufgefallen, die den Notruf wählten, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer reagierte weder auf einen Streifenwagen mit Blaulicht noch auf einen Polizeihubschrauber, der ihn später verfolgte.

Erst am rund 30 Kilometer entfernten Autobahnkreuz Hannover-Ost konnte er angehalten werden. Laut Polizei erinnerte sich der Mann nicht daran, wie er auf die falsche Spur kam. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Außerdem wurde ein Verfahren wegen Straßengefährdung eingeleitet.

Fast zeitgleich kam es damals auf der A5 bei Riegel in Baden-Württemberg wegen eines 72 Jahre alten Falschfahrers zu einem Unfall mit vier Autos und einem Lastwagen. Der Geisterfahrer sowie zwei weitere Beteiligte kamen am späten Montagabend schwer verletzt in Krankenhäuser, wie ein Polizeisprecher sagte. Lebensgefahr bestand demnach nicht.