Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist für ein Ende der Maskenpflicht in Zügen. »Es ist wenig verständlich, warum es in der Bahn eine Maskenpflicht gibt, im Flieger aber nicht«, sagte der CSU-Chef vergangene Woche den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Im Nahverkehr können die Länder selbst entscheiden, ob Maskenpflicht gilt. Für Fernzüge und -busse ist der Bund zuständig.

Jeder könne sich impfen lassen oder eine Maske aufsetzen, wenn er das wolle, sagte Söder. Außer in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sollten die Schutzmaßnahmen aber schrittweise abgesenkt werden. Für Bayern werde man bei gleichbleibender Infektionslage über die Maskenpflicht im Nahverkehr nachdenken, sagte Söder nun dem »Münchner Merkur«. »Im Dezember, spätestens im Januar, könnte die obligatorische Maskenpflicht bei gleichbleibender Lage in eine freiwillige Empfehlung umgewandelt werden.« Die aktuelle Regelung zur Maskenpflicht gilt in Bayern noch bis 9. Dezember.