Schließlich sei am frühen Sonntagmorgen erneut ein Hubschrauber aufgestiegen. Ein Rettungsspezialist habe sich mit dem Seil zu dem Spanier hinabgelassen und ihn an seine Winde gebunden. Dies sei eine höchst gefährliche Aktion, hieß es von Air Zermatt. Über das am Berg befestigte Seil des Bergsteigers sei der Hubschrauber bei einer solchen Aktion für einige Zeit direkt mit dem Berg verbunden und könnte in einer Gefahrensituation nicht sofort abdrehen. Der Rettungsspezialist muss deshalb zügig das Seil des Bergsteigers kappen. Die Rettung ging gut, und der Mann wurde zu Boden gebracht.