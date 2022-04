Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Insgesamt seien 43 Passagiere an Bord gewesen, viele seien in Panik geraten, hieß es bei 7News. Sie hätten alles an Bord lassen und aus dem Notausgang etwa eineinhalb Meter in die Tiefe springen müssen, weil es zunächst keine Treppe oder Leiter gab. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

»Sie konnten das Flugzeug sicher verlassen, und der Betrieb des Flughafens wurde nicht beeinträchtigt«, sagte ein Sprecher des Airports dem Sender.