Allein in einer März-Woche seien fast vier Meter Schnee gefallen. »Das war der reine Wahnsinn, alles auszugraben«, sagt Lacey. Wegen »zu viel des Guten« hätten sie die Lifte an einigen Tagen nicht zum Laufen gebracht. Nach strahlendem Sonnenschein am Wochenende wurde am Dienstag schon wieder Neuschnee erwartet.

Nach dem Endlos-Winter rüstet sich der Westküstenstaat nun für Überschwemmungen. Der Klimaforscher Daniel Swain schrieb auf Twitter, dass mit einem starken Wasserabfluss aus den Bergregionen zu rechnen sei. Noch sei das meiste Wasser in der Schneedecke gebunden, doch mit steigenden Temperaturen werde die Schmelze schnell einsetzen. Swain warnt vor einer erheblichen Gefährdung. Die derzeitigen Überschwemmungen seien nur ein Vorgeschmack.