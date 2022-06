Die zuständige Kammer sei noch mit der Prüfung der Zulassung beschäftigt, hatte ein Sprecher des Landgerichts München I nach der Verzögerungsrüge im Mai gesagt. Die Entscheidung solle in Kürze ergehen. In Haftsachen gilt ein Beschleunigungsgebot, das besagt, dass die Justiz alles tun muss, um das Hauptverfahren so schnell wie möglich zu beginnen. Wedel sitzt aber nicht in Untersuchungshaft.