Frankreich diskutiert über sexuelle Gewalt in Familien »Ich war 13, er war 26. Er war mein Onkel«

Die Juristin Camille Kouchner thematisiert in einem Buch sexuellen Missbrauch in ihrer berühmten Familie. Nun ist in Frankreich eine Debatte über Inzest entbrannt – und Tausende teilen online ihre Erfahrungen.