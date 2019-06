In Guadalajara im Süden Mexikos liegt die Durchschnittstemperatur im Juni bei etwa 24 Grad. Allerdings sind die Sommermonate die niederschlagsreichste Zeit in dem lateinamerikanischen Land. Am Sonntag nun hat sich den Bewohner im Osten von Guadalajara ein ungewöhnlicher Anblick geboten: Ein Hagelsturm hatte Teile der Stadt in weiß eingedeckt.

#IMPORTANTE trabajamos en coordinación con autoridades municipales en la colonia Rancho Blanco, donde se registró gran cantidad de granizo alcanzando hasta un metro de altura en algunas partes, nuestros oficiales trabajan en la remoción del material que está en las calles. pic.twitter.com/nfktldeMEz — Protección Civil JAL (@PCJalisco) 30. Juni 2019

Im Stadtteil Rancho Blanco lag der Hagel, der in der Nacht gefallen war, bis zu einem Meter hoch. Das teilte die Zivilschutzbehörde des Bundesstaates Jalisco mit. Auf Bildern waren Autos nur noch zur Hälfte zu sehen. Es werde nun daran gearbeitet, die Straßen frei zu räumen, hieß es.