Laut Michigan State Police beteiligten sich rund 150 Einsatzkräfte an der Suche, nachdem der Junge am Wochenende verschwunden war. Darunter waren auch zahlreiche Freiwillige aus dem Schulbezirk des Zweitklässlers in Hurley in Wisconsin.

Die Hilfsbereitschaft sei zwischenzeitlich so groß gewesen, so der Sender CBS, dass die Mutter des Jungen an weitere Freiwillige appellierte: »Bitte bleiben Sie weg, das macht es schwieriger, ihn zu finden.«