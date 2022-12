Womöglich defekte Absauganlage Mehr als 20 Verletzte durch Kohlenmonoxid in Thüringer Karthalle

In einer Motorsporthalle in Thüringen ist am Samstagabend offenbar Kohlenmonoxid ausgetreten, 21 Menschen wurden verletzt. Der Großteil von ihnen kam zur Untersuchung in Krankenhäuser.