Panische Angst in der Röhre

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann nicht auf die Aufnahmen der Überwachungskamera schaute. So habe er nicht bemerkt, dass die damals 43-Jährige in der Rutsche liegen geblieben war. Er hätte er sehen müssen, dass eine Frau nicht wieder aus der Rutschbahn auftauchte. Sie war in die Rutsche gestiegen, dann aber nicht durch den Looping gekommen.