Melisa Raouf, 20, studiert Politikwissenschaften in London. Sie habe früher drei Stunden täglich gebraucht, um sich zu schminken. Ihr Schritt, ohne Make-up anzutreten, sei schwierig gewesen. Sie habe sich jahrelang unsicher gefühlt und sei schüchtern gewesen, was vor allem an den sozialen Medien gelegen habe. Dort sei sie von bearbeiteten Bildern geradezu überschwemmt worden. Diese unrealistischen Schönheitsnormen wolle sie infrage stellen.