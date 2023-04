Mit rund 1,8 Millionen Katholiken gehört das Erzbistum zu den größten der 27 Diözesen in Deutschland. Ähnliche Studien gab es auch schon in anderen Bistümern, etwa in Köln und München. In Rottenburg-Stuttgart hatte Bischof Gebhard Fürst im Unterschied zu anderen Diözesen schon vor gut 20 Jahren eine unabhängige »Kommission sexueller Missbrauch« einberufen.

Besondere Aufmerksamkeit in Freiburg dürfte sich auf Erzbischof Stephan Burgers Amtsvorgänger Robert Zollitsch richten. Der frühere Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz hatte bereits im Oktober in einem ungewöhnlichen Video schwerwiegende Fehler und persönliche Schuld eingeräumt. Der 84-Jährige kündigte nun über einen Sprecher an, sich Schweigen auferlegt zu haben und sich am Dienstag nicht zu dem Bericht äußern zu wollen.