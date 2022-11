Der Aachener Polizeipräsident Dirk Weinspach ist dagegen, eine mögliche Räumung der Klimaaktivisten in Lützerath weiter hinauszuzögern – stattdessen sollte sie noch in diesem Winter angesetzt werden. »Aus Sicht der Polizei ist nichts gewonnen, wenn es in der laufenden Rodungssaison nicht mehr zur Räumung kommen sollte«, sagt Weinspach dem SPIEGEL. Eine Räumung der Ortschaft noch in diesem Winter müsste bis Ende Februar 2023 abgeschlossen sein, dann endet die Rodungssaison, in der Bäume für den Braunkohletagebau gefällt werden dürfen.