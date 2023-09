Ein Mann ist am Wochenende bei Gartenarbeiten in Mönchengladbach aus einem Baum gefallen und hat sich dabei schwer verletzt. Der 58-Jährige sei bei dem Sturz am Samstagnachmittag am Rande des Gartenteichs auf dem Nachbargrundstück gelandet, teilte die Feuerwehr Mönchengladbach mit. Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, habe der Verletzte mit seiner unteren Körperhälfte im Wasser gelegen.