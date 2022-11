In Leipzig kann man seit sieben Jahren an so ziemlich jedem Montag mehrere Demonstrationen besuchen. Es begann im Januar 2015 mit Pegida, die sich in Leipzig Legida nennt, weiter ging es mit Demos gegen die Coronamaßnahmen der Regierung, dann kamen die Impfgegnerinnen und -gegner. Nun ist es der Protest gegen die deutsche Unterstützung der Ukraine, dem »heißen Herbst«, wie sie die lauwarmen Tage jetzt nennen. Manchmal, manche sagen, viel zu oft, vermengen sich all diese Themen zu einem einzigen Demonstrationsbrei.

Man könnte denken, das geht schon so lange so, das sei alles kein Grund mehr zur Aufregung. Die gab es aber im Vorfeld der Montagsdemonstrationen an diesem Montag dann doch. Aus zwei Gründen: Zum einen wollten viele Rechte an diesem Tag ein Jubiläum feiern. Vor genau zwei Jahren kam es zu einer der größten Demonstrationen der Querdenker in Leipzig seit der Wende. Mehr als 45.000 Menschen waren damals nach Leipzig gekommen, zu viele für den Augustusplatz. Die Protestler strömten auf die umliegenden Straßen, die Polizei war vollkommen überfordert, Journalisten wurden angegriffen, »Wir sind das Volk«-Rufe tönten über den Ring. Mit der Vorstellung, einen solchen Erfolg erneut feiern zu können, mobilisierten die Rechten in den sozialen Netzwerken.