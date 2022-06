In Münchens Bädern wird das Wasser kälter: In den Freibädern der bayerischen Landeshauptstadt wird die Mindesttemperatur in allen Schwimmerbecken auf etwa 22 Grad heruntergeschraubt. Das teilten die Stadtwerke München mit . Bisher lag die Wassertemperatur in der Regel um die 24 Grad, in einem Fall bei 27 Grad.