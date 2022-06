Bundesinnenministerin Nancy Faeser rief die Kritiker des G7-Gipfels ebenfalls zur Gewaltfreiheit auf. »Ich erwarte von allen Demonstranten, dass sie friedlich protestieren, niemanden verletzen und keine Autos oder Geschäfte zerstören«, sagte die SPD-Politikerin »t-online«. Am meisten Sorgen machten ihr Gruppen aus der linksextremistischen Szene.

Schiffscontainer zum Schutz von Oldtimern

Weiter südlich, in Garmisch-Partenkirchen nahe Schloss Elmau, machen unterdessen bereits zahlreiche Geschäfte und Gaststätten zu. Einige Lokale in dem Touristenort am Fuße der Zugspitze hatten schon am Samstag, einen Tag vor Gipfelbeginn, dicht gemacht und ihre Außenbereiche abgesperrt. In vielen Geschäften und auch in einer Bankfiliale hingen Zettel mit Hinweisen auf Schließungen für die Zeit des Gipfeltreffens, das von Sonntag bis Dienstag dauern soll.