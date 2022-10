Malte C. war am 27. August beim Christopher-Street-Day in Münster unterwegs. Der 25-Jährige hatte Zivilcourage gezeigt und sich gegen einen 20-Jährigen gestellt, der Frauen unter anderem queerfeindlich beschimpft und bedroht hatte. Der Mann hatte Malte C. einen Faustschlag versetzt. Dieser stürzte, fiel auf den Hinterkopf und starb später im Krankenhaus. Nach seiner Beerdigung am Dienstag ist am Mittag eine Trauerfeier auf dem Waldfriedhof Lauheide zwischen Münster und Telgte geplant. Der Tatverdächtige sitzt derzeit in Untersuchungshaft.