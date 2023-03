Demonstranten werfen Molotow-Cocktails, die Polizei antwortet mit Tränengas und Blendgranaten. Eine zuvor friedliche Protestkundgebung eskalierte in Athen. Nach dem schweren Zugunglück wächst die Wut in Griechenland.

Syntagma-Platz, Athen / Griechenland

Demonstranten werfen Molotow-Cocktails, die Polizei antwortet mit Blendgranaten und Tränengas.

Am Syntagma-Platz, direkt vor dem Parlament in Athen, kam es am Sonntag am Rande einer Demonstration wegen des verheerenden Zugunglücks am Dienstag zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen den Protestierenden und der Polizei. Eine kleine Gruppe fing an, Brandsätze auf die Polizei zu werfen – die Lage eskalierte am späten Nachmittag schnell.

Etwa 12.00o Menschen nahmen an der Protestkundgebung teil, die vorher friedlich abgelaufen war. Zu der Kundgebung hatten drei Gewerkschaften, die die Eisenbahner des Landes vertreten, aufgerufen.

Am Abend zuvor hatten sich bereits Tausende Studenten und Bahnangestellte versammelt. Sie skandierten Slogans gegen die Regierung und ihre Wirtschaftspolitik - die ihrer Meinung nach den Unfall zu verantworten haben. Mit Liedern und Lampions gedachten sie den Toten.

Bei dem schwersten Zugunglück in der Geschichte Griechenlands waren am Dienstagabend zwei Züge auf der Strecke zwischen Athen und der Hafenstadt Thessaloniki frontal kollidiert; Bei dem Zusammenstoß eines Intercity-Personenzuges und eines entgegenkommenden Güterzuges nahe der Stadt Larisssa starben 57 Menschen, Dutzende wurden verletzt. Viele der Toten waren Studenten – neun Todesopfer waren Zugbegleiter. Nach dem Unglück war der Bahnhofvorsteher festgenommen worden, er räumte ein, die Umleitung der Züge versäumt zu haben.

Doch für viele der Demonstranten ist die Schuld vor allem in den Reihen der Regierung zu suchen: Sie werfen den Politikern vor, die Modernisierung des Schienennetzes sträflich vernachlässigt haben.

Der griechische Ministerpräsident hatte sich in sozialen Medien umfangreich entschuldigt – doch die Menschen hier in Athen beruhigte das nicht: Das machten die erneuten Proteste am Sonntag deutlich.