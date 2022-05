Absturz auf dem Weg in den Himalaja Wrack von vermisstem Passagierflugzeug in Nepal gefunden

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Nach einer nächtlichen Unterbrechung war die Suche nach der Maschine am Montagmorgen wieder aufgenommen worden. Noch vor der Entdeckung des Wracks hatte ein Sprecher des Flughafens von Pokhara, Dev Raj Subedi, gesagt, zwei Rettungshubschrauber und Soldaten am Boden hätten ihre Suche verlagert zu einer mutmaßlichen Absturzstelle. Wegen weiterhin schlechten Wetters hätten die Hubschrauber jedoch nicht in dem Gebiet landen können. Subedi zufolge folgte die Suchmannschaft GPS-, Mobilfunk- und Satellitensignalen.

Der Funkkontakt zu der Maschine war am Sonntagmorgen kurz nach ihrem Start in der westlichen Stadt Pokhara abgebrochen . Die Maschine der Fluggesellschaft Tara Air war mit 19 Passagieren und drei Besatzungsmitgliedern auf dem Weg nach Jomsom.

Nach Angaben der Flugaufsicht befand sich die Maschine zu dem Zeitpunkt, als der Kontakt abriss, über dem in gut 2870 Metern Höhe gelegenen Dorf Ghorepani. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es zu den vermissten Deutschen, die deutsche Botschaft in Kathmandu bemühe sich »mit Hochdruck um Aufklärung« und stehe mit den nepalesischen Behörden in Kontakt.

Die Luftfahrt in Nepal boomt seit Jahren und wird sowohl für Touristen als auch für den Gütertransport ausgebaut. Die Sicherheitsstandards sind angesichts unzureichender Ausbildung des Personals und mangelhafter Wartung der Maschinen allerdings niedrig. Die Europäische Union hat daher alle nepalesischen Fluggesellschaften aus ihrem Luftraum verbannt.