Über den Diamantring an Jacinda Arderns Mittelfinger wird in Neuseeland bereits seit Tagen diskutiert. "Clarinda or Jarke?", scherzten Nutzer im Internet bereits bei der Frage nach dem künftigen Namen der neuseeländischen Premierministerin. Nun ist es offiziell: Ardern und ihr langjähriger Partner Clarke Gayford haben sich verlobt.

Die sozialdemokratische Politikerin und der Moderator einer TV-Angelshow hätten sich während der Osterferien einander versprochen, sagte Arderns Sprecher Andrew Campbell. Die Verlobung fand demnach in der Stadt Mahia auf der Nordinsel Neuseelands statt.

"Ich will, dass er sich selbst mit dieser Frage quält"

Weitere Einzelheiten nannte der Sprecher nicht. Die 38-jährige Politikerin wolle sich am Montag das nächste Mal der Presse stellen. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter. Neve kam im Juni 2018 auf die Welt und besuchte bereits als drei Monate altes Baby gemeinsam mit ihrer Mutter die Uno-Vollversammlung in New York. Meist kümmert sich der 41-jährige Gayford um die Erziehung.

In anderen Dingen scheint sie jedoch konservativer zu sein. Auf die Frage, ob sie ihrem Partner selbst einen Antrag machen würde, hatte die Vorsitzende der sozialdemokratischen Labour-Partei kürzlich in einem BBC-Interview zwar geantwortet: "Natürlich, ich bin Feministin." Sie fuhr aber fort: "Aber ich will, dass er sich selbst mit dieser Frage quält, durch den Schmerz und durch die Folter geht." Es wird daher vermutet, dass Gayford den Antrag machte.

Ardern ist seit 2017 Premierministerin und die erste Regierungschefin seit fast drei Jahrzehnten, die im Amt ein Kind zur Welt brachte. In den vergangenen Wochen hatte sie viel Lob für ihr Auftreten nach dem rassistisch motivierten Anschlag auf muslimische Gläubige in der neuseeländischen Stadt Christchurch erhalten. Dabei wurden 51 Menschen getötet und Dutzende verletzt. Ardern trauerte öffentlich mit den Opfern und setzte sofort schärfere Waffengesetze um.