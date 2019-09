Auf dem Gelände der Area 51 werden von Aktivisten seit Jahrzehnten Aliens vermutet. Von deren Existenz wollten sich einem Facebook-Aufruf zufolge offenbar mehr als 1,5 Millionen Menschen überzeugen - und verabredeten sich zu einem Sturm auf die Militärbasis im US-Bundesstaat Nevada. Am 20. September sollte es soweit sein. Und tatsächlich haben sich einige Camper vor dem Gelände niedergelassen.

Ein paar Dutzend Nachtschwärmer und Ufo-Fans postierten sich nahe dem schwer bewachten Eingang. Einen ernsthaften Versuch, in die Basis einzudringen, unternahmen die Feierwütigen aber nicht. Allerdings wurden der Nachrichtenagentur AP zufolge mindestens zwei Menschen kurzfristig festgenommen.

Der Aufruf zum Sturm war zuerst als harmloser Witz gemeint. Die US-Luftwaffe hatte daraufhin aber streng davor gewarnt, in die Area 51 einzudringen. Offiziellen Angaben zufolge dient der Stützpunkt dem Test von Experimentalflugzeugen und der Ausbildung von Soldaten. Erst 2013 wurde die Existenz der Anlage durch die CIA explizit bestätigt, dabei ist sie bereits seit den Fünfzigerjahren Bestandteil verschiedenster Ufo- und Verschwörungstheorien, die dem US-Militär zum Beispiel vorwerfen, dort Außerirdische zu verstecken.

"Sie sind hier, um Spaß zu haben."

Zum angekündigten Sturm hatten Menschen unter anderem Puppen mit sich gebracht, die Außerirdische darstellen sollen. Ein Mann trug einen orangefarbenen Raumanzug, andere Aluhüte und Alienmasken. Auf einem Schild stand "Befreit E.T. von der Regierung" - in Anspielung auf die Figur in dem gleichnamigen Film von Steven Spielberg.

"Sie sind nur hier, um zu sehen, was abgeht", sagte laut Nachrichtenagentur Reuters auch Orlando Guerra, ein Sicherheitsbeamter der vor Ort war. "Sie sind hier, um Spaß zu haben."

Für viele Teilnehmer traf das offenbar auch zu. Der 23-jährige Jason Strand reiste mit einer Gruppe von neun Freunden aus Utah nach Nevada. "Wir sind hier rausgekommen, um zu sehen, wie die dummen Leute draufloslaufen", sagte er.

Die Initiatoren des Treffens hatten in einem Facebook-Post erklärt: "Wenn wir rennen wie Naruto, sind wir schneller als ihre Kugeln." Naruto ist der Held einer gleichnamigen japanischen Manga-Reihe, der für seine besondere Lauftechnik bekannt ist, mit der er den Luftwiderstand verringert.