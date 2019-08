New Jersey Diebe schafften offenbar schlafende Seniorin aus Auto

Mit einem ungewöhnlichen mutmaßlichen Autodiebstahl hat derzeit die Polizei in Hamilton im US-Bundesstaat New Jersey zu tun: Eine ältere Frau schlief offenbar in ihrem geparkten Auto ein. Beim Aufwachen habe sie dann gemerkt, dass sie sich nicht mehr in ihrem Fahrzeug befunden habe - und dieses verschwunden sei. Das teilte die Polizei mit.

Die 80-Jährige habe den Beamten gesagt, dass sie am Mittwoch gegen neun Uhr abends in ihrem Wagen eingeschlafen sei, der in einer Auffahrt gestanden habe. Als sie gegen vier Uhr morgens zu sich kam, sei ihr Auto nicht mehr da gewesen. Mutmaßlich hätten Diebe sie aus dem Auto geschafft.

Laut den Ermittlern kann die Frau sich nicht daran erinnern, was passiert ist. Sie habe einen blauen Fleck und eine Schürfwunde im Gesicht.

Die Polizei habe das Auto am Donnerstagnachmittag in der nahegelegenen Stadt Trenton gefunden.