Das Gesetz hat das New Yorker Parlament bereits durchlaufen, allerdings hat es Gouverneurin Kathy Hochul noch nicht unterzeichnet.

Doch Andy Rosenthal, Präsident von »Stop the Chop«, geht das Vorhaben nicht weit genug. »Es ist ein guter erster Schritt. Aber es ist nicht das, was wir uns erhofft hatten. Der Kampf geht weiter«, sagt er.

New York City hat mehrere Hubschrauberlandeplätze: zwei in Midtown am Hudson und East River, die für Firmen- und Charterflüge genutzt werden, einen weiteren in der Nähe der Wall Street in Lower Manhattan, von dem aus Touristenflüge starten. Ein 15- bis 20-minütiger Rundflug kostet mindestens 200 Dollar pro Person.