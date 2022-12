New York musste jüngst eine deftige Niederlage hinnehmen. Als rattigste Stadt der USA gilt laut einem Ranking Chicago und nicht der Big Apple. Die Nagerplage in New York (Platz 2) ist dennoch riesig – und auch um den Preis, in dieser Negativhitliste noch weiter nach hinten zu rutschen, kämpft die Stadtverwaltung dagegen an. Aktuell sucht sie dafür einen obersten Rattenfänger.