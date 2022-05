Die Smartphonisierung ist der Tod des Münztelefons. Nun verabschiedet sich die Weltmetropole New York City nach Behördenangaben vom letzten öffentlichen Münztelefon auf einer New Yorker Straße.

Das Münztelefon wurde abgebaut und soll nun in ein Museum kommen. Die Telefonzelle mit zwei Münzapparaten am Times Square solle künftig im New Yorker Stadtmuseum ausgestellt werden, teilt die zuständige Behörde mit.