Auch in New York City ist seit Beginn der Coronapandemie die Zahl der Hunde explodiert. Das heißt natürlich auch: Mehr Hundekot liegt auf den Straßen. Ein Forscherteam des Marymount College in Manhattan hat nun untersucht , wie viele Fäkalbakterien die Menschen an der berühmten Upper East Side mit Schuhen in ihre Wohnungen tragen.