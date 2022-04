Dramatische Amateuraufnahmen aus der New Yorker U-Bahn: Kurz nachdem mitten in der morgendlichen Rushhour Schüsse gefallen sind, flüchten Passagiere an der Station 36th Street im Stadtteil Brooklyn aus dem Zug. Einige Menschen liegen verletzt auf dem Boden und werden zunächst notdürftig versorgt.

Laut Polizeiangaben hat ein Mann in dem Zug Richtung Manhattan kurz vor der Station plötzlich eine Gasmaske angezogen und dann einen Kanister geöffnet, aus dem Nebel oder Rauch strömte. Danach habe er das Feuer eröffnet.

Mindestens 16 Menschen sind verletzt worden. Zehn von ihnen erlitten Schussverletzungen, fünf seien in kritischem, aber nicht lebensgefährlichen Zustand, teilten Polizei und Feuerwehr wenige Stunden nach dem Vorfall mit.

Der Täter befindet sich noch auf der Flucht. Derzeit geht die Polizei nicht von einem terroristischen Hintergrund aus, es werde aber auch nichts ausgeschlossen. Nachdem zunächst vor möglichen Sprengsätzen in der U-Bahn gewarnt wurde, gaben die Behörden diesbezüglich später Entwarnung.