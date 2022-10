Der Unmut über die erzwungenen Störungen, Behinderungen und Sachbeschädigungen durch Klimaaktivisten hat auch in Deutschland in den vergangenen Tagen zugenommen. Berlins SPD-Innensenatorin Iris Spranger kritisierte etwa zahlreiche falsche Feueralarme durch die Gruppen in öffentlichen Gebäuden – und kündigte Regressforderungen an.