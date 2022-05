Unter anderem mithilfe von Flyern und einem Banner an einem Flugzeug suchte die niederländische Staatslotterie nach dem Menschen, der sich über den Gewinn freuen kann.

Ein Lottospieler hat in den Niederlanden 12,8 Millionen Euro gewonnen – seinen Gewinn aber offenbar erst nach mehreren Tagen bemerkt.

Die tagelang wiederholten Aufrufe, »in allen Schubladen« nach dem am 10. März in einem Tabak- und Zeitschriftenladen in Bleiswijk bei Den Haag gekauften Los zu suchen, hatten schließlich Erfolg, wie die Nachrichtenagentur ANP berichtet. Es sei wohl der öffentlichen Suchaktion zu verdanken, dass die fragliche Person den Lottoschein noch mal genau angeschaut und sich gemeldet habe, heißt es vonseiten des Glücksspielunternehmens.