Die Hilfsorganisationen Malteser und Johanniter in Nordrhein-Westfalen haben offenbar ein Rassismus-Problem in den eigenen Reihen. Wie die »taz« berichtet , wurden bei den Johannitern in Köln die Geburtstage von Adolf Hitler und anderen Nazi-Größen in einen Wandkalender eingetragen und es wurde ein rassistisches Spiel gespielt. Rettungskräfte seien dort auch als Reichsbürger und durch eine Nähe zur rechtsextremen Identitären Bewegung aufgefallen.