Mit selbstgebautem Floß unterwegs Seenotretter bergen 26-Jährigen aus der Nordsee

Niederländische Seenotretter haben vor der Nordsee-Küste bei Ijmuiden einen Mann aus dem Meer gerettet - er war auf einem selbstgebauten Floß unterwegs. Der Mann habe mit dem Gefährt England erreichen wollen, legt die niederländische Gesellschaft für Seenot-Rettung, die KNRM, am Sonntag durch einen Beitrag auf Facebook nahe.

Ein Fischer hatte das von der Form her an ein V erinnernde Floß auf See entdeckt und die Retter alarmiert, heißt es in den Berichten niederländischer Medien. Bei dem Mann handelte es sich den Artikeln zufolge um einen 26-Jährigen aus Eritrea, "NH Nieuws" schreibt von einem "mutmaßlichen Flüchtling".

Sein Floß hatte demnach keinen Motor, selbstgemachte Paddel und ein Segel aus einem Stück Plastik. Sogar Ballons waren Teil der Eigenkonstruktion. Nach Angaben der Seenotrettung befand sich das Floß auf der Route großer Frachtschiffe zum Amsterdamer Hafen.

Laut einem Bericht von "IJmuider Courant" hatte der Mann einen Kanister mit Wasser, aber zum Beispiel auch Kaffee und ein Solar-Panel zum Laden seines Handys an Bord. Die Überfahrt mit einem solchen Floß sei lebensgefährlich, erklärte ein Sprecher der Rettungsgesellschaft.