In Norwegen ist ein Kranschiff mit 275 Menschen an Bord in Schlagseite geraten. Die »Saipem 7000« ist bei dem Notfall in einem Fjord nahe Stavanger Medienberichten zufolge schwer beschädigt worden.

Das Schiff, dessen beide Kräne jeweils 7000 Tonnen heben können, sei in einer gefährlichen Schieflage, berichteten die Zeitung »VG « und der norwegische Rundfunk. Die Menschen an Bord hätten jedoch unverletzt gerettet werden können.