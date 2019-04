Der französischen Innenstaatssekretär Laurent Nuñez hat nach dem verheerenden Brand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame den Einsatz der Feuerwehrkräfte gelobt. Sie seien "mutig und entschlossen" gewesen - und hätten ihre Leben riskiert, um die Struktur des Steingebäudes und die beiden Türme zu retten, sagte er.

Nuñez zufolge entging Notre-Dame nur knapp der kompletten Zerstörung. Die Feuerwehrleute hätten das Gebäude gerettet, "aber wir wissen jetzt, das alles auf 15 bis 30 Minuten ankam", sagte er.

Das Feuer in Notre-Dame war am Montagabend auf dem Dachboden des Gebäudes ausgebrochen und nach einem Alarm um 18.43 Uhr entdeckt worden. Nach einem ersten Alarm um 18.20 Uhr war zunächst kein Brandherd gefunden worden. Erst am Dienstagvormittag verkündete dann Feuerwehrsprecher Gabriel Plus, der gesamte Brand sei gelöscht. Nun beginne die Phase der Begutachtung.

Bei dieser Begutachtung entdeckten Experten laut Innenstaatssekretär Nuñez "einige Schwachstellen". Diese betreffen demnach vor allem das Gewölbe und einen Giebel im nördlichen Querschiff. Insgesamt sei die Struktur der gotischen Kirche aber weitgehend stabil geblieben. Die Mauern, die beiden monumentalen Türme und die drei Fensterrosen blieben seinen Angaben zufolge größtenteils unbeschädigt.

Video vom Einsatz der Feuerwehrleute:

Video French Fire Brigades

Die Pariser Staatsanwaltschaft geht von einem Unfall aus. "Nichts weist derzeit in die Richtung einer vorsätzlichen Tat", sagte Staatsanwalt Rémy Heitz am Dienstag. Nun würden Zeugen befragt, darunter auch Arbeiter, die Renovierungsarbeiten ausführten. Auf dem Dach von Notre-Dame hatten die Bauarbeiter ein Gerüst angebracht. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr wurden bei dem Einsatz drei Menschen verletzt: zwei Polizisten und ein Feuerwehrmann.

Der Brand auf dem Dach hatte sich sehr schnell auf rund tausend Quadratmeter ausgebreitet, wie Feuerwehrsprecher Plus sagte. Der Dachstuhl stand lichterloh in Flammen, über Paris bildete sich eine gigantische Rauchwolke. Der kleine spitze Vierungsturm in der Mitte des Dachs stürzte ein, die beiden Haupttürme konnten aber gerettet werden - die Feuerwehr hatte große Sorge um deren Standsicherheit. Plus zufolge hatte man befürchtet, dass die tonnenschweren Glocken von Notre-Dame aus der geschwächten Konstruktion abstürzen könnten.

So breiteten sich die Flammen in Notre-Dame aus Der Brand brach nach Angaben der Feuerwehr am Montag gegen 18.50 Uhr auf dem Dachboden der Kathedrale Notre-Dame aus. Das Dach ist derzeit zur Reinigung eingerüstet - von dem Gerüst ging das Feuer wohl aus. Die Flammen breiteten sich laut Feuerwehr rasend aus. Ein entscheidender Grund: Die im Zwischenraum zum Dach verbauten 1300 Eichenbäume. Auf diesem Holzgerüst liegt das mehr als hundert Meter lange Dach der Kathedrale aus 210 Tonnen Blei. Blei schmilzt bereits bei Temperaturen von gut 300 Grad und ist brennbar. Die Kombination aus Holz und Blei bot dem Feuer immer neues Futter. Der Spitzturm, der sich im Zentrum des Mittelschiffs befand, brach infolge des Großfeuers am Montagabend gegen 20 Uhr zusammen. Das Dach wurde weitgehend zerstört. Erhalten blieben aber die beiden charakteristischen Glockentürme. Neun Stunden lang löschten zeitweise 400 Einsatzkräfte, dann war das Feuer besiegt.

Der Direktor der Kathedrale, Patrick Chauvet, sieht eigenen Angaben zufolge keine Sicherheitsmängel beim Brandschutz. Brandaufseher hätten dreimal täglich den Dachstuhl geprüft. "Ich denke, dass man nicht mehr machen kann." Aber es gebe natürlich immer Vorfälle, die man so nicht habe vorhersagen könne.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte am Dienstagabend in einer TV-Ansprache, Notre-Dame solle binnen fünf Jahren wieder aufgebaut werden - und dann noch schöner sein als vorher. "Wir werden handeln. Und wir werden Erfolg haben." Bei der Regierungssitzung am Mittwoch soll es vor allem um die Folgen der Brandkatastrophe gehen.

Keine 24 Stunden nach dem verheerenden Feuer sagten Spender bereits Hunderte Millionen Euro für den Wiederaufbau der gotischen Kathedrale zu, deren Geschichte bis ins Jahr 1163 zurückreicht. Allein die drei französischen Milliardärsfamilien Arnault, Pinault und Bettencourt-Meyers wollen insgesamt eine halbe Milliarde Euro bereitstellen (ein Interview mit einem Ingenieur über den Wiederaufbau können Sie hier nachlesen; und mehr zum "Spendenwettlauf der Milliardäre" sehen Sie in folgender Fotostrecke).

Notre-Dame gehört zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten Frankreichs. Berühmt wurde die Kathedrale auch durch den Roman "Der Glöckner von Notre-Dame" von Victor Hugo. Am 24. August 1944 hatte das Glockenläuten von Notre-Dame die Befreiung von Paris von der deutschen Besatzung verkündet.

Am Mittwoch sollen nun in ganz Frankreich um 18.50 Uhr die Glocken der Kathedralen läuten, um an den Ausbruch des Feuers in Notre-Dame zu erinnern. Die französische Bischofskonferenz erklärte: "Der Brand in der Kathedrale Notre-Dame de Paris ist ein Schock weit über die Katholiken unseres Landes hinaus."