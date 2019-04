Stundenlang schlugen am Montagabend Flammen aus dem Dachstuhl der weltberühmten Pariser Kathedrale Notre-Dame, über dem monumentalen Sakralbau war eine riesige Rauchsäule zu sehen. Die Menschen in der Stadt stehen unter Schock. Erst in der Nacht zu Dienstag äußerte sich die Feuerwehr zuversichtlich, dass die Kathedrale nicht völlig zerstört wird.

Der Brand ist das beherrschende Nachrichtenthema und dementsprechend am Dienstag auf den Titelseiten von Zeitungen im In- und im Ausland zu finden. "Notre-Dame des Larmes", titelte beispielsweise "Le Parisien", übersetzt heißt das in etwa "Unsere Dame der Tränen". Dazu ist ein Foto zu sehen, auf dem gerade der kleine Spitzturm in der Mitte des Dachs der Kathedrale zusammenbricht.

La Une du @le_Parisien de ce mardi 16 avril 2019. Le fil des événements en direct ici >https://t.co/v8Sa2i0INe pic.twitter.com/tDxhgoSnye — Le Parisien (@le_Parisien) 15. April 2019

Auf der Titelseite von "Le Figaro" ist am Dienstag ein ganz ähnliches Foto zu sehen, dazu heißt es schlicht: "Le désastre" - also: "Das Desaster".

"Libération" druckt auf der Titelseite vom Dienstag ebenfalls ein Foto, das am frühen Montagabend entstanden ist und den kleinen Spitzturm auf dem Dach der Notre-Dame beim Zusammenfall zeigt. Aus dem Namen der Kathedrale machte die Redaktion die Schlagzeile "Notre Drame" - "Unser Drama".

Notre drame - la une de Libération du mardi 16 avril 2019 pic.twitter.com/dRCIexgGZ4 — Libération (@libe) 15. April 2019

Ein Foto des verheerenden Brandes nimmt am Dienstag fast die komplette Titelseite der römisch-katholischen Tageszeitung "La Croix" ein. Dazu heißt es übersetzt: "Das Herz in Asche."

Auch im Ausland widmen sich die Zeitungen dem Brand. Der britische "Guardian" schreibt: "Inferno verwüstet Notre-Dame".

The Guardian front page, Tuesday 16 April 2019: Inferno devastates Notre Dame pic.twitter.com/nz5MwECipX — The Guardian (@guardian) 15. April 2019

Und der "Daily Telegraph" titelt: "Paris weeps for its beloved lady" - Paris weine um seine geliebte Dame.

The front page of tomorrow's Daily Telegraph: 'Paris weeps for its beloved lady' #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/6LG0gAgPSE — The Telegraph (@Telegraph) 15. April 2019

"The Scotsman" zeigt auf seiner kompletten Titelseite ein Foto der Flammen und des Rauchs über der Kathedrale. Die Überschrift veröffentlichte die Zeitung auf Französisch, übersetzt heißt es dort: "Die Tragödie von Notre-Dame."

