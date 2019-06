Der französische Senat will die bei einem Großbrand schwer beschädigte Kathedrale Notre-Dame in Paris zügig restaurieren. Experten zufolge ist die Rettung, für die Deutschland Eichenholz liefern könnte, jedoch keineswegs gesichert.

"Heute kann man nicht absolut garantieren, dass das Baudenkmal stehenbleibt", sagte der Chef-Architekt für historische Bauwerke in Frankreich, Philippe Villeneuve, der Zeitung "Le Figaro". Bisher habe man Glück gehabt, weil das Gebäude stabil sei. "Aber das Gewölbe könnte nächste Woche genauso gut einstürzen."

In der Kathedrale war Mitte April ein Feuer ausgebrochen - das Dach wurde fast vollständig zerstört, der Vierungsturm stürzte ein. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron versprach, Notre-Dame innerhalb der kommenden fünf Jahre wiederaufzubauen. Villeneuve hält das durchaus für möglich.

Allerdings, so der Architekt, habe man bereits vor dem Brand an der Restaurierung der Kathedrale gearbeitet, denn an vielen Stellen bröckelte die Bausubstanz. Eine komplette Restaurierung des Touristenmagnets werde daher viel länger dauern. Eine Gerüstbaufirma hatte eingeräumt, Arbeiter hätten auf dem Dach das Rauchverbot missachtet. Die Brandursache ist jedoch nicht abschließend geklärt.

Derzeit würden rund 150 Menschen an der Restauration des weltberühmten Pariser Wahrzeichens arbeiten, sagte Villeneuve "Le Figaro". An Spekulationen darüber, was das Feuer ausgelöst haben könnte, wollte sich der Experte nicht beteiligen. "Es hätte viel schlimmer kommen können und in gewisser Weise sind die Schäden begrenzt worden", sagte Villeneuve der Zeitung. In den vergangenen Wochen habe man bereits viel geschafft.

Nachdem das Holzdach der Kathedrale fast vollständig zerstört worden war, hatte es für die restlichen Teile des Gebäudes zunächst Entwarnung gegeben: Alle sensiblen Bereiche seien gesichert und stabilisiert worden, hieß es Ende April. Bis zum Beginn des Wiederaufbaus soll eine große Plane die Kirche vor der Witterung schützen.

Seit unlängst bei einem auf der Ile de la Cité lebenden Kind erhöhte Bleiwerte im Blut gemessen wurden, sind Anwohner des berühmten Bauwerks besorgt. Die Regionale Gesundheitsbehörde ARS forderte schwangere Frauen und Familien mit Kindern auf, sich vorsorglich untersuchen zu lassen. Dem "Figaro" zufolge sollen 300 bis 400 Tonnen Blei in Dach und Turm des Sakralbaus schlummern.