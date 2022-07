So halfen sie einem Pflegedienst, Leistungen abzurechnen, die dieser gar nicht erbracht hatte. Die Ermittler haben nun zehn Strafbefehle gegen die Patientinnen und Patienten erlassen. Sie müssen Strafen in Höhe von 400 und 1800 Euro zahlen, wie die Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg am Dienstag mitteilte. Diese hatte die Strafbefehle beantragt.