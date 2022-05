Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Nach wochenlangem Zwist hatte Oasis 2009 bei »Rock en Seine« in Paris kurzfristig ein Konzert nach einem Streit abgesagt. Bei der Auseinandersetzung soll Liam die Gitarre von Noel zertrümmert haben. Wenig später kündigte Noel seinen Austritt aus der Band an. Er könne keinen Tag länger mit seinem Bruder Liam zusammenarbeiten.

Noel Gallagher hatte die Gitarre dem Auktionshaus Artpèges zufolge zunächst noch reparieren lassen, sich später aber von dem Instrument getrennt – »weil sie ihn zu sehr an Oasis erinnerte«. Die rote Gibson ES-355 gilt manchen seither als Symbol der Spaltung der Band, die Massen von Fans weltweit bewegte.

Gibson ES-355: »Don't Look Back in Anger«

Oasis hatte sich Anfang der Neunzigerjahre in Manchester gegründet: Gitarrist Paul Arthurs hatte 1991 die Oasis-Vorgängergruppe Rain ins Leben gerufen. Erst später kamen die Brüder Gallagher dazu, die eigentlichen Stars der Band. Rain wurde zu Oasis. Ihren Durchbruch feierten die Vertreter des Britpop 1994 mit der Single »Live Forever«. Zu ihren großen Hits gehören die Songs »Wonderwall« und »Don't Look Back in Anger«.