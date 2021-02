Obdachlos bei Minusgraden »Bei dieser extremen Kälte kann es besonders schnell kritisch werden«

Herbert Szukalsky hilft in Berlin Obdachlosen in Not. Im Interview erklärt er, warum er in der Kälte immer Zitronentee dabei hat und wie man erkennt, ob ein Mensch auf der Straße Hilfe braucht.