Außerdem lebten noch zusätzlich 6.600 minderjährige Kinder und Jugendliche in Wohnungslosigkeit – 1100 gemeinsam mit ihren Eltern auf der Straße und etwa 5.500 in verdeckter Wohnungslosigkeit. Insgesamt belaufe sich daher die Zahl derer, die in keiner Institution dauerhaft versorgt würden, auf 90.000 Menschen.

Die Hälfte aller obdachlosen Frauen gab an, sexuelle Gewalt erlebt zu haben

Obdachlose in Deutschland, so die Studie, sind zu 80 Prozent Männer. Rund ein Drittel seien keine deutschen Staatsbürger. Der häufigste Grund, warum die Menschen auf der Straße lebten, seien Mietschulden. Auch Trennungen und Inhaftierungen wurden als Gründe angeführt. Ein Viertel aller Obdachlosen hatte laut eigenen Angaben noch nie eine Wohnung in Deutschland gemietet – weil sie etwa aus dem Ausland kamen oder direkt nach dem Auszug aus dem Elternhaus obdachlos wurden. Die Hälfte der Befragten lebte schon länger als ein Jahr auf der Straße.