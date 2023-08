Die Zahl der untergebrachten wohnungslosen Menschen in Deutschland ist deutlich gestiegen – als Grund wurde unter anderem der russische Angriffskrieg in der Ukraine genannt. So waren es Ende Januar 2023 rund 372.000 Betroffene, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Ein Jahr zuvor, als die Daten erstmals erhoben wurden, waren es den Angaben zufolge 178.000.