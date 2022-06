Eine Person badete in einem Göttinger Schwimmbad oben ohne und erhielt – weil das Schwimmbad sie als Frau ansah – Hausverbot. Doch die Person identifiziert sich selbst nicht als Frau und wehrte sich. Am Ende stand eine neue Regel: Seit dem 1. Mai dürfen alle Badegäste an Wochenenden die Schwimmbäder besuchen, ohne den Oberkörper zu bekleiden. Unter der Woche gilt die alte Badeordnung. Der Leiter der Göttinger Schwimmbäder erklärt, ob er das allen Schwimmbädern in Deutschland empfiehlt.