Allgäu Zwei Kinder sterben bei Traktorunfall

Zwei Kinder sind am Samstagabend gegen 21 Uhr in Balderschwang (Landkreis Oberallgäu) von einem Traktor überrollt worden und dabei ums Leben gekommen. Gefahren wurde der Traktor von einem 13-jährigen Jungen, in der Ladeschaufel saßen drei weitere Kinder: ein Junge im Alter von zehn Jahren sowie zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren.

Wegen einer Bodenunebenheit waren sie nach ersten Erkenntnissen der Polizei aus der Ladeschaufel gestürzt und wurden von der Zugmaschine erfasst. Rettungskräfte waren bis in die Nachtstunden im Einsatz. Doch der Zehnjährige und das 13-jährige Mädchen starben noch an der Unfallstelle an den Folgen ihrer schweren Verletzungen. Das 12-jährige Mädchen überlebte leicht verletzt.

Ein Gutachter soll nun die genau Unfallursache ermitteln, wie die Polizei mitteilte.