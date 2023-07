Ein Segelflugzeug ist in den Alpen bei Oberammergau abgestürzt. Der Pilot kam bei dem Unfall ums Leben, wie die Polizei in Rosenheim am Sonntag mitteilte. Zur Absturzursache werde nun ermittelt.

Am Samstagnachmittag ging demnach ein Notruf wegen eines abgestürzten Segelfliegers bei der Rettungsleitstelle ein. Die Rettungskräfte hätten die Absturzstelle in den Bergen auf etwa 1400 Metern Höhe lokalisiert. Das Segelflugzeug sei durch den Aufprall an der Bergflanke komplett zerstört worden, der 66 Jahre alte Pilot sofort tot gewesen.