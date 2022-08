Es ist eine der größten Umweltkatastrophen in Deutschland seit Jahrzehnten. Seit Anfang August werden an den Ufern der Oder in Ostdeutschland große Mengen toter Fische angeschwemmt. Bei den Aufräumaktionen haben freiwillige Helfer bisher rund 37 Tonnen tote Fische eingesammelt. Das geht aus einer Umfrage des SPIEGEL unter allen deutschen Landkreisen entlang der Oder sowie der Stadt Frankfurt an der Oder hervor.