Lediglich rund 30 Prozent der erlebten gewalttätigen Übergriffe wurden an Vorgesetzte oder andere Stellen gemeldet – »die Dunkelziffer lag also bei 70 Prozent«, heißt es in einer Zusammenfassung der Untersuchung. Viele Beschäftigte gaben an, sie hätten den bürokratischen Aufwand gescheut. 56 Prozent der Betroffenen erklärten, sie hätten den Vorfall nicht gemeldet, weil sie dadurch keine Änderung der Situation erwarteten.

Faeser will mit Gewerkschaften zusammenarbeiten

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sprach von einem »erschütternden Ergebnis« und kündigte Gegenmaßnahmen an. »Wir müssen mehr tun, um die Menschen zu schützen, die unser Land jeden Tag am Laufen halten – ob auf dem Amt oder als Retter in der Not«, erklärte sie. »Wir werden uns mit den Gewerkschaften gemeinsam für eine bessere Gewaltprävention und einen besseren Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einsetzen.« Die Täter müssten hart verfolgt werden.