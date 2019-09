Österreich Ehepaar bestellt Kleidung - und erhält fast 25.000 Ecstasy-Pillen

Ein Mann und eine Frau aus Linz in Österreich wurden Empfänger einer Lieferung, die sie nicht geordert hatten: Zusammen mit einer Kleiderbestellung bekamen die 58 und 59 Jahre alten Eheleute Ecstasy-Pillen im Wert von 500.000 Euro. Das teilte die Polizei mit.

Demnach hat das Ehepaar Kleidung über das Internet in den Niederlanden bestellt. In einem Paket seien zwei Kleider, in einem zweiten die Pillen gewesen. Bereits beim Erhalten des Pakets habe sich das Paar über das Gewicht gewundert, berichtete die Polizei.

Lieferung soll für Schottland bestimmt gewesen sein

Die Ehefrau hatte die bunten Tabletten den Ermittlern zufolge zunächst für Deko-Steine gehalten. Die Empfänger hätten das falsch zugestellte Paket zurück zur Post gebracht, dort sei die Polizei verständigt worden.

Bei den Ermittlungen stellte sich laut Polizei heraus, dass es sich um einen Postfehlversand gehandelt habe. Das Paket mit etwa 25.000 Pillen sollte der Polizei zufolge eigentlich nach Schottland verschickt werden. Inzwischen sei der eigentliche Empfänger ausfindig gemacht und festgenommen worden.